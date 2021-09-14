HarmonyOS 2 kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı

Huawei, cihazlarını HarmonyOS 2'ye yükselten kullanıcı sayısının 100 milyon sınırını geçtiğini duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, HarmonyOS 2, 2 Haziran'dan itibaren akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere 100'den fazla cihaz modeli için kullanıma sunulduktan sonra rekor bir hızla kullanıcı kazandı.

Yayınlandıktan sadece bir hafta sonra 10 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu sayı, 8 Temmuz'da 30 milyona yükseldi. Tanıtımından 3 ay sonra, 12 Eylül'de kullanıcı sayısı 100 milyona ulaştı.

Akıllı cihazlar için son teknoloji bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların ortak bir dil üzerinden birbirine bağlanmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyor. En son teknolojiye sahip Kontrol Paneli'nde iki cihazı birbirine bağlamak için bir cihazın simgesini diğerine sürükleyerek birden fazla cihazın tek bir cihaz kadar kolay kullanılmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar, kendi kişisel tarzlarına uyacak şekilde farklı boyutlardaki widget'larla ana ekranlarını özelleştirebiliyor. Widget'lar ayrıca, uygulamayı bile açmadan haberler ve takvim gibi çekirdek hizmetlere kolayca erişmelerini sağlıyor. HarmonyOS 2, üstün performansa ve daha sorunsuz işlemlere sahip. Kullanıcıların daha uzun oyun oturumlarına sahip olmalarına ve birden fazla uygulama kullanıldığında kaldıkları yere geri dönmelerine olanak tanıyor. Bu yeni özellikler, kullanıcıların basit, sorunsuz, sürekli ve güvenilir bir kesintisiz yapay zeka deneyimi yaşamalarını sağlayarak işletim sistemi yükseltme memnuniyetinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağlıyor.

HarmonyOS geliştiricilerinin sayısı geçen yıla göre 10 kat artışla 1,3 milyonu aştı. Midea ve Joyoung gibi 1.000'den fazla donanım satıcısı, basitleştirilmiş bağlantı ve etkileşim, hizmet widget'ları ve donanım yetenek paylaşımını içeren daha uygun bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya yardımcı olmak için HarmonyOS Connect'i benimsedi.

Gelecekte Huawei, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için OpenHarmony, açık kaynak projesine kod eklemeye devam edecek ve çeşitli sektörlerdeki geliştiricilerin OpenHarmony'ye dayalı yeni nesil işletim sistemleri oluşturmasına olanak tanıyarak dijitalleşme ve akıllı geliştirmeyi daha da etkinleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Bu heyecan verici bir dönüm noktası ve destekleri için tüketicilerimize ve ortaklarımıza minnettarız. HarmonyOS, kullanıcılara farklı senaryolarda birden fazla cihazla bağlanmak için daha basit bir yol, üstün kullanıcı deneyimi ve daha uygun hizmetler sunuyor. Aynı zamanda, Huawei ortak başarı için açık kaynak ve güvenilir bir akıllı sektörel ekosistem oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışırken HarmonyOS, 'Her Şeyin İnterneti' çağında işletim sistemi üssü haline gelecek." ifadelerini kullandı.