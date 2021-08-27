Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı için Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Çanakkale Belediyesi'nin tarımsal üretimi ve yerel kalkınmayı desteklemek amacı ile hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha katıyor.

Çanakkale Belediyesi'nin tarımsal üretimi ve yerel kalkınmayı desteklemek amacı ile hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha katıyor.

Çanakkale Belediyesi'nin tarımsal üretimi arttırmak ve yerel kalkınmayı sağlamak amacı ile ürettiği projelerden biri olan ve 4 Eylül 2021 tarihinde açılması planlanan Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı için kura çekimi gerçekleştirildi. 27 Ağustos 2021 Cuma günü Pazar alanında gerçekleştirilen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, üreticiler ve kooperatif temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde Pazar alanı ve pazarda yapılacak uygulamalara ilişkin üreticilere bilgilendirmede bulunan Mutluay, kura çekiminin nasıl yapılacağını da anlattı.

Mutluay'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen küre çekimi ile 89 üretici, 10 kooperatif ve 7 el sanatları üreticisinin kentlilere hizmet vereceği peronlar belirlendi. Kura çekiminin ardından Başkan Yardımcısı Mutluay, üretici ve kooperatif temsilcilerinin sorularını yanıtlarken, taleplerini de dinledi.

27. 08. 2021 15: 40

Kaynak: Habermetre