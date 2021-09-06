Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon
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Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon

Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında 'Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için hizmete alınan biyogaz tesisi, bugüne kadar kurum bütçesine 166 milyon 154 bin liralık katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında 'Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için hizmete alınan biyogaz tesisi, bugüne kadar kurum bütçesine 166 milyon 154 bin liralık katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinin ardından 240 milyon liralık yatırımla 'Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası'nda elektrik üretmek için yapılan biyogaz tesisinden toplamda 166 milyon 154 bin liralık gelir elde edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 2019 yılı kasım ayında tarihi bir açılışla faaliyete geçen tesis kentin en önemli çevre projelerinden biri olarak gösterilirken, bu süreçte evsel atıklar da ekonomiye kazandırıldı. Depolama sahasını kent ormanına dönüştürme çalışmaları kapsamında 60 dönüm alan da rehabilite edilerek ağaçlandırıldı.

Kapasite iki kata çıktı

Tesisin 15 megavat kurulu güce sahip enerji üretim kapasitesi 1,5 yılda 32 megavata çıkarıldı. Şu an yılda yaklaşık 162 milyon metreküp metan gazını bertaraf eden tesis, ayrıca 323 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretiyor. Bu miktar yıllık 190 bin hanenin enerji kullanımına karşılık geliyor. Aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak da çalışan tesis, her yaş ve gruptan misafirlerini kabul ediyor. - İZMİR

Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon
Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon
Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon
Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Harmandalı'da üretilen enerjinin bütçeye katkısı 166 milyon - Haberler Ekonomi
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