Harmandalı'da İlk Adım Tamam

3 firmanın geçerli teklif sunduğu ihalede mali tekliflerin 26 Nisan'da açılacağı ve kazanan firmanın açık artırmayla belli olacağı açıklandı.

Kentin katı atık sorununa çözüm amacıyla kuracağı "Kuzey Bölgesi Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi" yeri için mahkeme kararını bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Harmandalı'daki düzenli katı atık depolama alanındaki yükün hafifletilmesi için önemli adımlar atmaya başladı.

Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'ndaki çöplerden elektrik enerjisi üretebilmek amacıyla uzunca bir süredir hazırlık içinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon projesi için çıktığı yapım ihalesinin ilk aşamasını tamamladı. 5 istekli firmanın verdiği belgeler tek tek okundu. Bu firmalardan 3'ü geçerli teklif sundu. İhale Komisyonu'nun değerlendirmesinin ardından 26 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da mali tek liflerin açılacağı ve açık artırma usulü gerçekleştirilecek ihalenin ikinci aşamasında "Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi"ni yapacak firmanın belli olacağı açıklandı.

İhaleye katılan ve teklifleri geçerli sayılan firmalar ise şöyle;

ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Full Force Enerji Elektrik Üretim San. Tic. Ltd. Şti.

Novtek Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş.

Koku ve sızıntı suyu sorununa çözüm

"Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi İşi" kapsamında, deponi sahasında etaplar halinde rehabilitasyon projesi hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölge için kritik önem taşıyan bu çalışmasıyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli onayı aldı. Belediye ayrıca, çöp deponi gazından elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda da harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'da kurmayı planladığı 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisi, 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında, yaklaşık olarak Çiğli'nin tüm mahallelerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olacak. Tesis, bölgedeki sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunları da büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

37 HEKTAR REHABİLİTE EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 90 hektarlık depolama alanının döküme kapatılan 37 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması da başlatacak. Hem çevresel hem de görsel kirliliğin önlenmesi için depolama sahasının üst örtüsü yapılacak ve toprak serilerek saha ekim veya dikime hazır hale getirilecek. Çöp döküm sahası "ağaçlandırılmış teraslara" dönüştürülürken, etap etap bölgenin çehresi de değişecek. Oluşturulacak yeşil kuşakta kızılçam, fıstık çamı, servi türleri, glediçya ve palamut meşesi ağaçları dikilecek. Yağış ve sızıntı sularının tahliyesi için gerekli drenaj kanalları oluşturulduktan sonra metan gazı çıkışını kontrol altına almak için sondaj şeklinde gaz bacaları kurulacak. Rehabilite edilen alanın aydınlatıl ması, güneş panelli 252 adet saha aydınlatma direği ile sağlanacak.

Harmandalı'nda gerekli yatırım ve hazırlıklar tamamlandığında, hem büyük miktarda metan gazının atmosfere salımı engellenecek hem de toplanan çöp gazından yenilenebilir enerji elde edilecek.