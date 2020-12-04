Harmancık ve İnegöl'de su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Harmancık Merkez Mahallesinde yapımı devam eden doğalgaz, UEDAŞ ve BUSKİ tarafından yapılacak alt yapı çalışmaları kapsamında Merkez Mahalle, Ece Mahallesi ve civarında 04.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesinin tamamında 07.12.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Mahmudiye ve Hamidiye Mahallelerinde basınç düşüklüğü yaşanacak. Vatandaşların tedbirli olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı