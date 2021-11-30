Harmancık'ta su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak. Merkez, Topbaşı, Ece mahalleleri ve civarında 01.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet