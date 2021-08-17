Harmancık'ta su kesintisi
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Harmancık'ta su kesintisi

Harmancık'ta su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinin Topbaşı Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 18.08.2021-31.08.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesinin Topbaşı Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 18.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında 10: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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