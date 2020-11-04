Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

BUSKİ'den yapılan açıklamada; "Harmancık İlçesi Merkez Mahallesinde yapımı devam eden Doğalgaz ve UEDAŞ çalışmaları kapsamında Merkez mahalle, Ece mahallesi ve civarında 04.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı