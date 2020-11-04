Harmancık'ta su kesintisi
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Harmancık'ta su kesintisi

04.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:07
Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

BUSKİ'den yapılan açıklamada; "Harmancık İlçesi Merkez Mahallesinde yapımı devam eden Doğalgaz ve UEDAŞ çalışmaları kapsamında Merkez mahalle, Ece mahallesi ve civarında 04.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında 08: 00-18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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