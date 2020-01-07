Harmancık'ta su kesintisi
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Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında 8-31 Ocak tarihlerinde zaman zaman bazı bölgelere su verilemeyecek.

07.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:32
Harmancık'ta su kesintisi

'nın ilçesinde yapılacak çalışmalar kapsamında 8-31 Ocak tarihlerinde zaman zaman bazı bölgelere su verilemeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığının çalışmaları kapsamında Harmancık ilçesi Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 8-31 Ocak tarihlerinde 08.00-18.00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA
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