Harmancık'ta rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle Bursa'ya götürüldü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde rahatsızlanan yaşlı hasta, helikopter ambulans ile kent merkezindeki hastaneye götürüldü.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde rahatsızlanan yaşlı hasta, helikopter ambulans ile kent merkezindeki hastaneye götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, beyin damar hastalığı bulunan 78 yaşındaki Ü.A'nın, ilçedeki hastaneden merkeze sevk edilmesi istendi.

Durumun 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, vakit kaybetmeden havalanan helikopter ambulans, olumsuz hava koşullarına rağmen hastayı ilçeden alıp şehir merkezine getirdi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz