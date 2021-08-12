Harmancık'ta orman yangını
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Harmancık'ta orman yangını

Harmancık'ta orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Aydın Akalın - Haberler | Güncel

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Harmancık ilçesine bağlı Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor. 


Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını
Harmancık'ta orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aydın Akalın

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