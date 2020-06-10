Harmancık'ta iş makinesi devrildi: 1 ölü
Bursa Harmancık'ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.
10.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:28
Bursa Harmancık'ta yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaşamını yitirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. İş makinasının devrilmesiyle altında kalan Mehmet A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet A'nın cansız bedeni, Harmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İHA