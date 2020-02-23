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Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.

23.02.2020 00:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:43
Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı

, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

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