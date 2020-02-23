Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.
23.02.2020 00:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:43
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.
Kaynak: Dunya.com