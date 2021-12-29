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Harmancık'ta asfaltlama çalışması devam ediyor

Harmancık'ta asfaltlama çalışması devam ediyor
AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa'nın Harmancık ilçesinde asfaltı olmayan yollar için başlatılan çalışma sürüyor.

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde asfaltı olmayan yollar için başlatılan çalışma sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Caddesi'ne sıcak asfalt döküldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, asfalt çalışmalarına başladıklarını ve vatandaşlar için çalıştıklarını kaydetti.

Ataş, diğer yolların da asfaltının yapılacağını belirterek, kendilerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere tüm idarecilere teşekkür etti.

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AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri

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