Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi yıl sonuna kadar tamamlanacak

30.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:00

Meram Belediyesi, Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık mahallelerinin önemli birçok ihtiyacını karşılayacak olan Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi çalışmalarına hız kazandırdı.

Daha önce ihaleyi kazanan firmanın projeyi tamamlayamamasından dolayı ihalesi yenilenerek yeniden başlanan proje bünyesinde, kapalı pazar yeri, emekliler lokali, zabıta karakolu ve kapalı spor salonu bulunuyor.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyacı olan donatıları da düşünerek projeyi yenilediklerini ifade etti. Kavuş, böylelikle daha sağlıklı, rahat ve konforlu bir alışveriş imkanı sunulmasının yanısıra sosyal hayata da katkı sağlanacağını aktardı.

Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi'nin yıl sonuna kadar tamamlanacağının altını çizen Kavuş, şunları kaydetti:

"Projeyi sosyal gereksinimleri yerine getirebilecek şekilde hizmete hazırladık. Mahallelilerimiz ve pazarcı esnafımız kapalı pazar yerinde alışverişlerini kışın soğuğundan, yazın sıcağından uzak bir şekilde gerçekleştirecekler. Emekliler lokalinde yaşlılarımız günlerini huzur içinde geçirecekler, gençler ve bayanlar başta olmak üzere tüm sporseverler sağlıklı bir yaşam için burada spor yapabilecekler. Tüm bunlar, göreve gelirken verdiğimiz, 'daha müreffeh, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Meram' sözümüzün birer tezahürüdür."

Kaynak: AA