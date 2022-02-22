Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı - Haberler
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Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı

AA, İsmail Özdemir - Güncel
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Harmancık Kamp ve Karavan Alanı Projesinin yapımına başlandı

Harmancık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Kamp ve Karavan Alanı projesinin inşaatı başladı.

HARMANCIK, BURSA (AA) - Harmancık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen Kamp ve Karavan Alanı projesinin inşaatı başladı.

Harmancık'ta projelendirilen ve içinde 30 karavanlık yeri bulunan, kütüphanesi, yemek pişirme ve temizlik alanları bulunan tesisin tamamlamasıyla bölgenin ekolojik turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Harmancık'ın ekolojik turizmin örnek adresi olacağını ve bu kapsamda uluslararası standartlarda bir tesisi ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Alan içerisinde yüzme havuzu, spor sahaları, macera parkuru, piknik yerleri ve aktivite alanları bulunduğunu aktaran Ataş, haziran ayı içerisinde alanın tamamlanmasıyla birlikte Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile festival de gerçekleştireceklerini ifade etti.

AA / İsmail Özdemir - Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık, Eskişehir, Bursa, Güncel, Haberler

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