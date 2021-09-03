Harmancık Kamp ve Karavan Alan projesi inşaatı sürüyor
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Harmancık Kamp ve Karavan Alan projesi inşaatı sürüyor

Harmancık Kamp ve Karavan Alan projesi inşaatı sürüyor
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Harmancık Kamp ve Karavan Alan projesini inceledi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Harmancık Kamp ve Karavan Alan projesini inceledi.

Harmancık Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) alınan hibe destek projesiyle yapımına başlanan kamp ve karavan alan projesinde inşaat devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, uluslararası standartlarda yapılacak olan projenin her zaman takipçisi ve destekçisi olacağını belirtti.

Özdağ, ekolojik turizm tesislerinin de aynı alanda olması, yüzme havuzu ve yürüyüş parkurları gibi imkanların da bulunmasının projeyi ön plana çıkarttığını kaydetti.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise Özdağ'a teşekkür ederek, 2022 yılı Mayıs ayında projeyi bitireceklerini, 30 karavanın kapasiteli alanın kampçılar tarafından rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.

Ataş, alanda tarım turizmi de gerçekleştireceklerini ve seraların kurulumunun başlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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