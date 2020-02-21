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Harmancık ekonomisine can suyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi işbirliğinde hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, bölge ekonomisine değer katacak.

21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Harmancık ekonomisine can suyu

, Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi işbirliğinde hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, bölge ekonomisine değer katacak.

Kaynak: Dunya.com

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