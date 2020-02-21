Harmancık ekonomisine can suyu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi işbirliğinde hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, bölge ekonomisine değer katacak.
21.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:18
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi işbirliğinde hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, bölge ekonomisine değer katacak.
Kaynak: Dunya.com