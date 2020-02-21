Harmancık ekonomisine can suyu

21.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:31

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi iş birliğiyle hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi bölge ekonomisine değer katacak.



Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisiyle bölge çiftçisine can suyu olan, kaliteli tohum, fide ve fidan dağıtımlarının yanı sıra yüksek verimli hayvan ırklarını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ekonomisine artı değer sağlayacak bir adım daha attı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu ve Büyükşehir'in Burkent şirketi iş birliğiyle hayata geçirilen Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi, hem sağlayacağı istihdam hem de üretilen kent mobilyalarının satışıyla ekonomik kalkınmaya destek olacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ile birlikte mart ayı başında üretime başlaması planlanan Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Harmancık'ta Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun mobilya bölümü olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu mekan belediyemiz tarafından daha önce hazırlanmış fakat çok rantabl kullanılan bir alan değildi. Öncelikle buranın dönüşümüyle alakalı bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Harmancık Belediyesi ve Harmancık Meslek Yüksekokulunun iş birliğiyle bu organizasyonu yaptık. Yine bizim Burkent şirketimiz üzerinden bütün resmi iş ve işlemleri yapılacak. Burası yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alan ve yaklaşık 900 metrekarelik kapalı alanda kent mobilyalarının üretimi yapılacak. Zaman içinde de oyuncak üretimi ve farklı üretimlerle alakalı burası kullanılacak. Meslek Yüksekokulu elindeki mevcut makinelerden kullanabileceklerimizi bize tahsis etti. İlave makineler de gelecek. Biz de burayı sürdürülebilir kılmak adına öncelikle kendi mobilya ihtiyaçlarımızı ve diğer ilçelerle ilgili ihtiyaçlarımızı buradan temin edeceğiz. Hatta fazla üretimler yaparsak da bunları farklı belediyelere veya kurumla satma yöntemiyle buradaki iş ve işlemleri gerçekleştireceğiz" dedi.



Ekonomiye değere katacak



Bu tesisin Harmancık'ta önemli bir ekonomik aktiviteye sebep olacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Harmancık özelinde tasarladığımız başka konular da var. Özellikle termalle alakalı satın aldığımız yerin değerlendirilmesi noktasında yaptığımız görüşmeler var. Harmancık'ı sadece Bursa boyutuyla değerlendirmemek lazım, aynı zamanda Balıkesir Kütahya yolu üzeri olması sebebiyle bu potansiyeli de değerlendirmemiz gerekiyor. Mart ayında üretime başlayacağız bu tesisle yakın zaman içerisinde İnegöl İlçesi nasıl mobilya ile özdeşleşmişse, Harmancık'ın da kent mobilyalarıyla özdeşleştireceğini düşünüyorum. Genç nüfusun istihdamına da ciddi fayda sağlayacak. Şimdiden bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA