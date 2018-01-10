Harley Davidson Müdürü: Motosiklet Pahalı Değil, Vergiler Yüksek

HARLEY Davidson Ankara Genel Müdürü Levent Gürcan, motosikletler üzerinde çok ağır vergi yükü olduğunu belirterek, "Aslında motosikletler, pahalı değil. Türkiye için pahalı olması, vergi yükünden ileri geliyor. Markalar pahalı değil, vergiler yüksek" dedi.

Harley Davidson'ın Türkiye distribütörlerinden 'Endo Motors' tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde, bayilere yönelik hizmet içi eğitim, 2017 yılının değerlendirilmesi ve 2018 hedeflerinin belirlenmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Endo Motors ve Harley Davidson Ankara'nın Genel Müdürü Levent Gürcan, dünyada bilinen markalar arasında ilk 10'da ve en önde olduklarını söyledi. Türkiye'de Harley Davidson ve motosiklet satışlarının çok düşük olduğunu kaydeden Gürcan, "Bu, sadece Harley Davidson olarak değil; motosiklet kültürü olarak da satışlar düşük seviyede. Bizim vergilerimizin de yüksekliği bunu iyice küçültüyor. Aslında motosikletler, pahalı değil. Türkiye için pahalı olması, vergi yükünden ileri geliyor. Markalar pahalı değil, maalesef vergiler yüksek. Şu anki vergi şartlarında, ABD'de satılan Harley Davidson'ın 2 katı fiyatına Türkiye'de satılıyor. Avrupa'dakinin yüzde 40 daha fazlasına satılıyor. Maalesef, ek vergiler de geldi. Bunlar da işi zorlaştırıyor. Rakam vermek gerekirse yılda 200- 300 motosiklet (Harley Davidson) satılıyor. Türkiye'deki toplam satış, ABD'ye gitmeyeyim; ama Avrupa'daki herhangi bir bayinin sattığı kadardır" dedi.

'MOTOSİKLETİN DEZAVANTAJI; ETRAFIMIZDA KAPORTAMIZ YOK'

Toplantıya katılan güvenli sürüş teknikleri ve eğitim uzmanı Halil Kılıç ise motosiklet kullanımının toplumdaki yerleşik kültür, aile yapısı ve sosyal statüyle ilgili olduğunu söyledi. Türkiye'de, motosiklet kazası oranının düşük olduğunu; ancak kazaya karışan aracın, motosiklet olması nedeniyle dikkat çektiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu motosikletin spesifik olarak daha farklı bir araç olmasından kaynaklı, motosiklet kazaları çok fazla dikkati çektiği için böyle bir algı oluşuyor. 2016'da, Türkiye'de trafikte kaybettiğimiz can sayısı, 7 bin 300 kişi. Bir savaş gibi adeta. Bu 7 bin 300'den ne kadarı motosiklettir, orantıya vurduğumuz zaman çok daha az; ama genel anlamda trafikle ilgili sıkıntımız var. Motosikletin dezavantajı; etrafımızda bir kaportamız yok. Onun için bu kazaların içerisinde daha fazla zarar görme durumumuz var. Bütün bu can kaybının yaşandığı bir ortamda motosiklet binicilerinin kendilerini koruyabilmek, güvenli kılabilmek adına çok iyi birer binici olmaları gerekiyor."

- Manavgatantalya