Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.
? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada 'Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü' ifadeleri kullanıldı.