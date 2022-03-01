Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı - Haberler

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Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.

? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada 'Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü' ifadeleri kullanıldı.

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, 112, Dünya, Güncel, Haberler

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