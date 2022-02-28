Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: "Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov kentte 11 sivilin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın birçok kentinde saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov bölgede devam eden saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sinegubov, "Rus birliklerinin Harkov'daki saldırılarında 11 sivil öldü, çok fazla yaralı

var" ifadelerini kullanarak, topraklarından bir santimetre bile vermeyeceklerini duyurdu.

Sinegubov, "Sayın Harkov halkı. Şu an şehrimizde olanlar savaş suçudur. Halka karşı yapılan bir soykırımdır. Rusya, askeri nokta olmayan sivil yerleşim yerlerini toplarla vuruyor. Onlarca sivil vatandaş ölüyor. İnsanlar ilaç almak için eczaneye giderken ya da gıda malzemesi için marketlere giderken öldürülüyor. Hala devam eden saldırılardan dolayı tam olarak ne kadar kaybımız var belirleyemiyoruz. Bugün 11 kişi öldü ve onlarca çok fazla yaralı var. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Savaş devam ediyor. Savunmayı tutuyoruz. Rusya bize helikopterle saldırmak istedi ancak geri püskürttük. Bize batılı partnerlerimiz, Avrupa yardım ediyor ve biz savunmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Zafer bizim olacak. Bize ve kendinize inanın. Biz toprağımızdan bir santimetre bile vermeyeceğiz. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel