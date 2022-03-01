Harkov Valilik binası vuruldu

Ukrayna'nın büyükşehirlerinden biri olan Harkov'un valilik binası sabah saatlerinde füzeyle vuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkov'da sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağının bitmesiyle halk marketlere, eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktalara akın etti. Bu sırada Rusya, sabah saatlerinde Harkov'u yeniden vurmaya başladı. Valiliğin önüne bomba düşmesi anbean sokak kameraları tarafından kaydedildi.

Ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"Harkov'a yapılanlar soykırımdır"

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada "Düşman Harkov'a saldırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Harkov meydanı ve Harkov Askeri Yönetim binası vuruldu. Rus işgalci ağır silahlar kullanmaya ve sivil halkı katletmeye devam ediyor. Sokağa çıkma saatler dışında saldırıldı. Ölen ya da yaralananlara ilişkin net bilgi yok henüz. Bu yapılanlar Ukrayna halkına yapılan soykırımdır ve savaş suçudur. Zafer bizim olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - HARKOV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa