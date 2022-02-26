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Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi

Ukrayna'nın Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov'a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı. - KHARKİV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, 3. Sayfa, Haberler

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