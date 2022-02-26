Ukrayna'nın Harkov şehrinde çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov'a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı. - KHARKİV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa