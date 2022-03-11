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Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da Rusya'nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da Rusya'nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 16 gündür devam ediyor. Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da düzenlenen saldırılar büyük bir yıkıma yol açtı. Yerleşim bölgelerindeki binalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar küle döndü. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırılarda bugüne kadar onlarca kişi de hayatını kaybetti.

(İHA)

Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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