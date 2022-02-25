(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

- Harkov'da halk metro istasyonlarına sığındı Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.

- Harkov'da halk metro istasyonlarına sığındı

KHARKİV - Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına sığındı. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.

(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı

(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı

(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Metro, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title