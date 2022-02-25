(KHARKİV)- Harkov'da Halk Metro İstasyonlarına Sığındı
İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Harkov'da halk metro istasyonlarına sığındı Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.
- Harkov'da halk metro istasyonlarına sığındı
KHARKİV - Ukrayna'nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına sığındı. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.