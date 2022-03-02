Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu - Haberler

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Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu. Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda Karazin Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü binası hedef alındı. Saldırı sonucu hasar gören binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını ifade etti.

(İHA)

Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Üniversite, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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