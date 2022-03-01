Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

? Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkov'da çatışmaların şiddetlendiğini ve yerleşim yerlerinin ateş altında olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce Ukraynalının yaralı olduğunu belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görüntüleri teyit etti.

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