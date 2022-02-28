Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı - Haberler

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Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkov'da çatışmaların şiddetlendiğini ve yerleşim yerlerinin ateş altında olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkov'da çatışmaların şiddetlendiğini ve yerleşim yerlerinin ateş altında olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce Ukraynalının yaralı olduğunu belirtti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görüntüleri teyit etti.

LAR


Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Harkov'da devam eden şiddetli çatışma kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Dünya, Güncel, Haberler

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