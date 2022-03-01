Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkov şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Görüntülü görüşme sırasında yakınlarına düşen bombanın sesiyle irkilen Develi, "Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, farklı yollarla tahliye ediliyor. Ancak saldırıların devam ettiği bölgelerde tahliye edilmeyi bekleyen Türkler de bulunuyor. Harkov şehrinde kendisi gibi üniversite öğrencisi olan arkadaşı Ezgi Türkoğlu ile birlikte mahsur kalan Merve Buse Develi, görüntülü görüşmeyle yaşadıkları korkuyu gözyaşları içinde anlattı.

"Sivil araç bulsak bile bombalardan dolayı can güvenliğimiz yok. Belki bu son videomuz olur. Çünkü biz artık 'sıra bizde mi' diye düşünmeye başladık. Evimizin yakınında patlayan bombalar artık bize bunu düşündürmeye başladı."