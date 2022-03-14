Harkiv Halkı Günlerdir Metro İstasyonlarında

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Harkiv halkı sığınaklarda kalıyor. Diğer büyük kentlerde olduğu gibi Harkiv'de de yer altndaki metro durakları sığınak olarak kullanılıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana ülkeden 2,5 milyondan fazla kişi ayrıldı. İşgal altındaki ülkede kalmaya devam edenler arasında binlerce kişi de sığınaklarda barınıyor.

DailyMotion.com / Güncel