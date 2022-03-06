Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü - Haberler

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Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası Rus güçlerinin hava saldırısında hasar gördü.

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası Rus güçlerinin hava saldırısında hasar gördü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasının bulunduğu araziye hava saldırısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, konsolosluk binasının ağır hasar gördüğü, çalışanlardan birine ait aracın kullanılamaz hale geldiği, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Harkiv, Rus, Güncel, Haberler

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