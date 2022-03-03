Harkiv'de Emniyet Binası Bombalandı - Haberler

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Harkiv'de Emniyet Binası Bombalandı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de saldırılarını arttırdı.

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de saldırılarını arttırdı. Kentteki emniyet binasının yanı sıra sivillerin yaşadığı bölgeler de Ruslar'ın hedefi oldu. Bölge Valisi Oleg Synegubov, saldırılarda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 112 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rus ordusunun kentteki yerleşim yerlerini hedef aldığını belirten Belediye Başkanı, kentin her şeye rağmen "teslim olmayacağı" mesajını verdi

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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