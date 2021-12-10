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HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ

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HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ HAKKINDAİLÇEMİZDE BELEDİYEMİZCE GÖSTERİLEN HAFRİYAT DÖKÜM SAHALARINDAN BEDEL ALINMAYIP ARAÇ TİPİNE GÖRE SEFER BAŞI BEDEL ALINMAKTADIR .

HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ HAKKINDA

İLÇEMİZDE BELEDİYEMİZCE GÖSTERİLEN HAFRİYAT DÖKÜM SAHALARINDAN BEDEL ALINMAYIP ARAÇ TİPİNE GÖRE SEFER BAŞI BEDEL ALINMAKTADIR ...

PİKAP TİPİ ARAÇLAR SEFERBAŞI 20, 00 ?

TEK DİNGİL ARAÇLAR SEFERBAŞI 30, 00 ?

ÇİFT DİNGİL VE ÜZERİ ARAÇLAR SEFERBAŞI 40, 00 ?

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