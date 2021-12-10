HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ
HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ HAKKINDAİLÇEMİZDE BELEDİYEMİZCE GÖSTERİLEN HAFRİYAT DÖKÜM SAHALARINDAN BEDEL ALINMAYIP ARAÇ TİPİNE GÖRE SEFER BAŞI BEDEL ALINMAKTADIR .
HARİYAT DÖKÜM SAHALARI ÜCRETLERİ HAKKINDA
İLÇEMİZDE BELEDİYEMİZCE GÖSTERİLEN HAFRİYAT DÖKÜM SAHALARINDAN BEDEL ALINMAYIP ARAÇ TİPİNE GÖRE SEFER BAŞI BEDEL ALINMAKTADIR ...
PİKAP TİPİ ARAÇLAR SEFERBAŞI 20, 00 ?
TEK DİNGİL ARAÇLAR SEFERBAŞI 30, 00 ?
ÇİFT DİNGİL VE ÜZERİ ARAÇLAR SEFERBAŞI 40, 00 ?
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