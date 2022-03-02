Haritalarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev ve Harkov'da çatışmalar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci günündeyiz. Rus birlikleri şimdiye kadar önemli derecede ilerledi, ancak başkent Kiev'i ve diğer büyük şehirleri ele geçirmeyi başaramadı.

Son gelişmeler şu şekilde:

Rusya saldırısını, geçtiğimiz Perşembe günü sabahın erken saatlerinde üç ana yönden başlattı: Kuzey, güney ve doğu.

Birlikleri o zamandan beri, Ukrayna'nın içlerine doğru ilerledi. Ülke genelindeki hedefler hava saldırıları ve topçu saldırıları ile vuruldu.

Kiev için savaş

Son 24 saatte yavaşlasa da Rus askerleri kuzeyden Kiev'e doğru ilerliyor.

Şehrin kuzeyinde 65 kilometreye yakın bir konvoy oluşturan Rus araçlarının ilerleyişi bozulan araçlar nedeniyle aksadı.

Ancak başkentteki hava saldırıları devam ediyor.

Salı günü Rus birlikleri Kiev'deki televizyon kulesini vurdu. Beş kişi hayatını kaybetti, yayın durdu.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre Hostomel havaalanı şiddetli çatışmalara sahne oldu ve son birkaç gün içinde birçok kez el değiştirdi.

Rus kuvvetleri Cuma günü Kiev'in eteklerindeki Obolon yakınlarına geldi ve hafta sonu Kiev'in kuzeybatısında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Ancak şimdiye kadar başkentte Rus tankları ve zırhlı araçlar görülmedi.

Ukrayna krizi hakkında daha fazla bilgi için:

Kuzey'den saldırı

Kiev'e giden Rus birlikleri, Ukrayna, Rusya ve Belarus arasındaki Senkivka'dan sınırı geçerek Ukrayna'ya girdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın kara kuvvetlerinin büyük kısmının hala Kiev'den 30 kilometre uzakta olduğunu söyledi.

Tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri de dahil olmak üzere zırhlı birlikler, Ukrayna'nın güçlü savunmasıyla karşılaştıkları Çernihiv'e doğru ilerledi. Şehir, Rus birlikleri tarafından şiddetli bombardıman yaşasa da Ukrayna'nın elinde kaldı.

İkinci ve daha hızlı bir ilerleme, Dinyeper Nehri'nin batısında Çernobil üzerinden geldi. Kiev'in kuzeyi ve batısındaki geniş bir alanın kontrolünü ele geçirdi.

Doğu'dan saldırı

Ukrayna ordusu, Rus paraşütçülerin son günlerde ağır hava bombardımanıyla karşı karşıya kalan Harkov'a indiğini söyledi.

Bugün, şehrin belediye başkanı ağır bombardıman nedeniyle en az 21 kişiyi öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaraladığını söyledi.

Rus kuvvetleri ilk olarak Pazar günü Harkov'a girdi, ancak saldırı püskürtüldü.

Ukrayna birliklerinin sokak köşelerinde roketatarlı el bombaları ateşlediğini ve Rus birliklerinin yaya olarak zırhlı araçların arkasında hareket ettiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

BBC, Rusya'nın batısındaki Belgorod'dan geçen askerlerin Donetsk çevresinde bombardımana devam ettiğini aktarıyor.

'ta Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin Rus destekli ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Sumi çevresinde de çatışmalar devam ediyor.

Güneyden saldırı

Güneyde de askerler Kırım'dan Herson'a doğru hızlı bir şekilde ilerledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Salı gecesi Herson'a giren Rus birliklerinin şehri Çarşamba sabahı ele geçirdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın ana ticaret limanı Mariupol'ün belediye başkanı, Rus birliklerinin şehri kuşatmaya çalıştığı sırada ağır top atışları yaptığını söyledi.

Mariupol'dan doğuya yapılan bir ilerleme, Kırım ile Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki topraklar arasında bir kara köprüsü oluşturacak.

İşgal başlamadan önce, Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi'ne, Ukrayna kıyılarına ana muharebe tankları, zırhlı araçlar ve personel konuşlandırma kapasitesine sahip çıkarma gemileri yerleştirdi.

Binlerce kişi sınırdan geçiyor

Birleşmiş Milletler'e göre işgal başladığından bu yana yaklaşık yarım milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti.

Avrupa Birliği, Rus işgali nedeniyle dört milyona kadar insanın ülkeden ayrılmaya çalışabileceğini tahmin ediyor.

Mülteciler, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi batıdaki komşu ülkelere geçiyor.

Grafikler: Zoe Bartholomew, Mark Bryson ve Sana Dionysiou