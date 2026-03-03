Haritalarla: İran savaşı Ortadoğu'da nerelere sıçradı?

İsrail ve ABD, İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattıkları koordine saldırıları sürdürürken, Tahran'ın misilleme eylemleri bölge ülkelerinden Lübnan, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a da yayıldı.

Savaşın henüz başında, Körfez ülkelerinden Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 Mart'ta patlamalar meydana gelmişti.

Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisi de 3 Mart'ta vuruldu. Riyad'daki ABD Büyükelçiliği de hedef alındı.

İsrail'de tek bir saldırıda Beyt Şemeş'te dokuz kişi ölürken, öldürülen ABD askeri sayısı da 3 Mart itibariyle altıya ulaştı.

Körfez ülkelerinde de en az dört kişi farklı saldırıların kurbanı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın tüm hedeflerine ulaşılana kadar "tam güçle" saldırıların süreceği tehdidini yapıyor.

Tahran'da nereler vuruldu?

İsrail ordusu, saldırılarının Tahran'daki yönetim elitinin biraraya geldiği yerleri hedef aldığını savunuyor.

BBC, şu ana kadar Tahran'da 13 farklı noktada ve İran genelinde 12 diğer şehirde saldırıların görsel kanıtlarını teyit etti.

Bunlar arasında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü konutu da yer alıyor.

İran'ın diğer bölgelerinde nereler vuruldu?

İran, ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir kız okulunun da vurulduğunu, 170'e yakın ölü olduğunu dünyaya duyuruyor.

Birleşmiş Milletler saldırıyla ilgili olarak

ABD bu saldırıyla ilgili incelemesinin sürdüğünü duyurdu.

Saldırılar, Kirmanşah, Kum, İsfahan, Tebriz ve Karaj'daki askeri tesislerin yanı sıra ülkenin güneyindeki Konarak'ta bulunan İran deniz kuvvetleri tesislerini de hedef aldı.

Kamyaran adlı küçük bir şehirden BBC'ye gönderilen bir videoda, burada bulunan Devrim Muhafızları'na ait bir üssün bombalandığı görülüyor.

Pazar günü Tahran dışındaki ABD ve İsrail saldırılarına dair çok az haber vardı. İsrail ordusu Tebriz'de iki savaş uçağını imha ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin dokuz İran savaş gemisini batırdığını ve deniz kuvvetleri karargahlarını "büyük ölçüde imha ettiğini" söyledi.

Lübnan'da nereler vuruldu?

İsrail'in Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine düzenlediği saldırıların ardından en az

Saldırı dalgası, İran destekli grubun Pazar gecesi İsrail'in Hayfa kentine roket ve insansız hava araçları göndermesinin ardından başladı.

İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak anılan bölgeleri ve havaalanına yakın alanları hedef aldı.

İran nerelere saldırdı?

İran, ülkeyi hedef alan ilk saldırılar sonrası, İsrail'i bir kez daha direkt olarak hedef alıyor. Bölgede bulunan ABD üsleri, elçiliklerinin yanı sıra ve havaalanları gibi sivil hedefler de vuruldu.

Açık kaynaklı istihbarat alanında çalışan Mintel World'ün topladığı verilere göre, çatışmanın yalnızca ilk iki gününde İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün'e yaklaşık 400 füze ve 1.000 civarında insansız hava aracı fırlattı.

Yabancı turist de çeken Dubai ve Abu Dabi gibi şehirleri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde en az üç kişi öldü.

Kuveyt de bir ölüm vakası bildirdi.

Yetkililerin açıklamasına göre, Ali el-Salem hava üssü bir dizi balistik füze ile hedef alındı ve füzeler başarıyla etkisiz hale getirildi.

Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri hedef alındı, 3 Mart Salı günü de başkent Riyad'daki ABD Büyükelçiliği vuruldu.

İran savaşıyla ilgili güncellemeler yapan, ABD Merkez Komutanlığı, Pazartesi günü "dost ateşi" sonucu üç savaş uçağının hata sonucu düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, altı mürettebatın tamamının güvenli bir şekilde fırlatma koltuğuyla atladığı ve üslerine geri döndükleri belirtildi.

Komşu Irak'ta ise Pazartesi günü ABD liderliğindeki koalisyon birliklerine ev sahipliği yapan Erbil havaalanı üzerinde üç insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Bahreyn, ABD Donanması'na ait Beşinci Filo'nun yönetim merkezinin "füze ??saldırısına maruz kaldığını" söyledi.

ABD deniz üssüne Pazar akşamı düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısı büyük bir yangına neden oldu.

Bahreyn'deki İran saldırılarında dört kişinin yaralandığı kaydediliyor.

Suudi Arabistan'da, ülkenin devlet petrol şirketi Aramaco tarafından işletilen Ras Tanura rafinerisinde çıkan yangın, yetkililerin açıklamasına göre kontrol altına alındı.

Bu arada iki insansız hava aracı da engellendi.

BBC'nin doğrulama birimi BBC Verify, Suudi Arabistan'daki büyük bir petrol rafinerisinde insansız hava aracı saldırıları sonucu oluşan hasarı doğruladı.

Tesisin günlük üretim kapasitesi 550 bin varil.

Aramco petrol şirketi 3 Mart'ta, saldırı nedeniyle rafineriyi geçici olarak kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.

Başkent Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine'de iki İHA'nın isabet ettiği ve bunun küçük bir yangına neden olduğu açıklandı.

Trump "yakında" büyükelçi saldırısına karşı misilleme yapılacağını açıklıyor.

İsrail ile sınır komşusu olan Ürdün'de yetkililer, silahlı kuvvetlerinin topraklarını hedef alan balistik füzeleri düşürdüğünü söyledi.

Umman'ın devlet haber ajansı Pazar günü, ticaret limanının iki insansız hava aracı tarafından hedef alındığını ve bir işçinin yaralandığını bildirdi.

Kıbrıs'ta nereler vuruldu?

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodules, İran'a ait bir insansız hava aracının gece yarısıdüştüğünü açıkladı.

Bu saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Üssün "az hasar" aldığı kaydediliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı buradaki askerlerin ailelerinin tahliye edileceğini açıkladı.

Pazartesi günü, Kıbrıs hükümeti sözcüsü, Akrotiri Üssü'ne doğru ilerleyen iki insansız hava aracının daha engellendiğini bildirdi.

Çatışma küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?

Pazartesi günü küresel petrol ve doğalgaz fiyatları, üreticiler, sigortacılar ve nakliye firmalarının savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından etkilenmesiyle kayda değer bir şekilde yükseldi.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticisi Katar Enerji'nin üretimi durduracağını açıklamasının ardından Avrupa doğalgazının maliyeti % 30'dan fazla arttı.

Katar, küresel LNG arzının yaklaşık beşte birini sağlıyor.

Son günlerde Boğaz'da gemilere yönelik çeşitli saldırılar yaşandı.