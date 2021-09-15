Haritadaki tek 'turuncu' kent Gümüşhane'de aşı çağrısı

İLK doz aşılama oranında yüzde 65'in altında kalan tek il Gümüşhane'de, uzmanlar ile vatandaşlar aşı çağrısı yaptı. Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer "Şehrin birçok noktasına aşı noktaları kuruldu, hiçbir yoğunluk yok. Gelen herkes rahatça aşısını vurulabilir" dedi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs ilk doz aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 65'in altındaki tek ilin Gümüşhane olduğunu duyurdu. Haritada Şanlıurfa'nın turuncudan sarıya döndüğünü belirten Koca "Şu an ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kullandı. Koca'nın çağrısına destek veren Gümüşhaneliler ve uzmanlara aşı olmayanlara seslendi. İlk doz aşılanmada yüzde 64,6'da yer alan Gümüşhane'de, illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasında geçen haftaya kıyasla artan vaka sayısı ise 309,1'den 326,74'e yükseldi.

Hasan Tiryakioğlu da "Gözü gören, kulağı duyan, azıcık bir aklı olan aşısını yaptırır. Örnekleri mevcut; Gümüşhane'nin durumu ortada. Geç oldum aşımı, geç kaldım ve yanlış yaptım. Bu yanlıştan dönüp aşı olmak lazım. Aşı olmayanlar, herkese bulaştırıyor. Bu bir vatandaşlık görevi, insanlık görevi. Vurulmamak bir nevi hainlik oluyor" dedi. Saime Odabaş ise "Vatandaşlara tavsiyem; herkes aşısını olsun. Bu çok önemli, mecbur olmamız lazım" ifadelerini kullandı.