Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Menemen Ticaret Odasını Ziyaret Etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral'ı makamında ziyaret etti

Ziyarette Sivil Toplum Örgütleri ile Yerel Yönetimlerin yan yana çalışmasının Menemen'e ciddi katkılar sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca tarımın gelişmesi, üretimin ve verimliliğin artması, modern tarım işletmeciliği esaslarına göre birleştirilmesi ve çiftçinin gelirinin yükselmesinde arazi toplulaştırmasının öneminin çok büyük olduğu, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine değinildi. Görüşmede Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından, MTO Başkanı Yılmaz Güral'a, İzmir Büyükşehir Yönetmeliği, Kentsel Dönüşümler, Büyük Ölçekli Haritalar, İmar Uygulaması konularında bilgiler verildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Kaynarca'nın başkalığında yapılan ziyarette, Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı Ömer Güney, Sayman Üye Erdem Deniz, Şube Yazmanı Enver Uzek, Örgütlenme Sekreteri Oğulcan Cengiz'de hazır bulundu. - İZMİR