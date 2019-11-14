Harita Mühendislerinden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

14.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:40

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Taylan Öztürk ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundular.



Bir şehrin kalkınmasında ve planlama harita mühendislerine çok iş düştüğünü söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Harita mühendisi meslektaşlarım ziyaretime geldiler. Özellikle şehir ve bölge plancılar, harita mühendisleri, mimarlar gibi mühendislik dallarındaki arkadaşlarımızın şehrimizin gelişmesine büyük katkısı var. İmar planlama çalışması ve uygulamasında bazı disiplinler çok önemli. Bizlerde arkadaşlarımızdan gelen ihtiyaçlara göre bu şehri yönetmeye çalışıyor, birlikte istişareler ediyoruz. Özellikle Kayseri'nin imar planlaması açısından Kayseri modeli diye bilenen imar planının düzgün olduğuna dair bir kanı var. Tabi bu Osman Kavuncu'dan itibaren belediye başkanlarının planlamaya önem vermesinden kaynaklanıyor. Kayseri'nin imar palanı, gelişimi ve uygulamalarına katkıda bulunmak için görüş alış verişi yapmak oldukça faydalı. Bu kapsamda harita mühendislerinin yaptığı çalışmalar bizler için önemli. Oda yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA