Haris Hilton KKTC'de

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, Limak Cyprus Delux Otel'de düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de bir etkinliğe katılmak amacıyla, Paris Limak Holding'e ait özel uçak ile önce Antalya'ya daha sonra da KKTC Ercan Havalimanına geldi. Havaalanında uçaktan iner inmez sevenleri ile selfie çektiren Paris Hilton'u KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu karşıladı. Ataoğlu Hilton'a KKTC'ye özgü Lefkarat işi tablo hediye etti. Ataoğlu basına yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ederiz Paris Hilton'a. Dünya markası olarak ülkemize gelip, ülkemizdeki nadide otellerden biri olan Limak'ın tanıtımında bulunmasından dolayı şahsım ve ülkem adına şahsına ve Limak oteller grubuna da teşekkür ederim" dedi. KKTC'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Paris Hilton ise Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. Hilton'un bu akşam katılacağı özel davetin ardından KKTC'den ayrılacağı belirtildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)