Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı
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Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurdu.

Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurdu.

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmasının ardından bugün de Cumhurbaşkanıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Başkent Beyrut'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktığını bildirdi.

Hariri, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumu, değişmedi. Cumhurbaşkanı bana uzlaşıya varmamızın zor olduğunu söyledi. Ben de hükümeti kurma görevinden affımı istedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hariri'nin görevi iade ettiğini duyurmasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin liranın üzerine çıktı.

Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıklamıştı.

Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve teknokratlardan oluşacak hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmezken, Fransa'nın girişiminden de bir sonuç elde edilememişti.

Hariri, Aralık 2020'de, 18 bakanlık teknokratlar listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunmuştu. Avn ise Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz etmişti.

Meclis Başkanı Berri, daha sonra teknokratlardan oluşan kabine listesinin 18'den 24'e çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan

Muhabir

Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Mahmut Geldi

Yayınlayan

Seyidhan Sevinç

Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı
Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı
Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı
Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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