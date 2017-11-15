Hariri "Lübnan'a Döneceğim" Açıklamasını Yineledi

Lübnan başbakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Saad Hariri, Lübnan'a döneceği yönündeki açıklamasını yineledi.



Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın bugünkü "Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve gözaltında tutulduğu" iddiası üzerine Hariri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Lübnan'a döneceğini" belirtti.



Hariri'nin açıklamasında, "Daha önce de söylediğim gibi çok çok iyiyim. Söz verdiğim üzere inşallah sevgili ülkem Lübnan'a döneceğim, göreceksiniz." ifadesi yer aldı.



Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, bugün yaptığı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Hariri, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.



Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.