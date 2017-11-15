Hariri'nin İstifasının Ardından Lübnan'dan Türkiye'ye Kritik Ziyaret: Dışişleri Bakanı Geliyor

Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil, yarın Ankara'ya gelecek. Basil, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 16 Kasım 2017 tarihinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile Ankara'da bir araya geleceği kaydedildi. Görüşmede ikili ilişkilerin, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.



ZİYARET KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da istifa ettiğini açıkladığı ve burada rehin tutulduğu yönündeki iddiaların konuşulduğu şu süreçte Basil'in ziyareti krtik önem taşıyor.



HARİRİ'YE "ÜLKENDE İSTİFA ET" ÇAĞRISI YAPTI

Halihazırda resmi temaslar için İtalya'da bulunan Basil, burada Başbakan Hariri'ye ülkesine dönmesi ve istifasını Lübnan'da açıklaması çağrısında bulundu.