Hariri'den Kudüs'e Destek Mesajı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Kudüs, ilelebet Filistin devletinin başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Hariri, başkent Beyrut'ta Kudüs'e destek için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşan Hariri, "itidal, muhabbet ve ilim şehri" Beyrut'un, Kudüs ve Filistin'in yanında olduğunu belirtti.

Başbakan Hariri, "Ne olursa olsun Kudüs, ilelebet Filistin devletinin başkenti olarak kalacaktır." diye konuştu.

Hariri ayrıca 6 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan milletvekili seçimlerine değinerek, seçimlere katılım çağrısı yaptı.