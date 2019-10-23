Hariri'den "güvenlik ve istikrar" vurgusu

23.10.2019 17:24

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkede güvenlik ve istikrarın korunması, ayrıca göstericilerin kapattığı yolların açılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, ülkede gösterilerin devam ettiği bölgelerde vatandaşların seyahat güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiğini, askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Hariri, "Ülkede güvenlik ve istikrarın korunması ve göstericilerin kapattığı yolların açılması zorunludur." ifadesini kullandı.

Berri'den "istikrarsızlık devam edemez" açıklaması

Bu arada, yaklaşık 1 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'den ilk açıklamalar basına yansıdı.

Bir grup milletvekiliyle Berri'yi Beyrut'taki evinde ziyaret eden Emel Hareketi milletvekillerinden Ali Bezzi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı'nın gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

Bezzi'nin açıklamasına göre Meclis Başkanı Berri, görüşmede, ülkenin istikrarsız bir şekilde kalmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Milletvekili Bezzi ayrıca, Berri'nin hükümetin sunduğu 2020 bütçesini onaylayarak Meclis Bütçe ve Maliye Komisyonuna gönderdiğini aktardı.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Hükümetin reform paketi karşılık bulmadı

Başbakan Saad el-Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hazırlanan bir reform paketini pazartesi günü Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı.

Hariri, 2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Hükümetin reform paketi, meydanları dolduran büyük kalabalıkların gösterilerine son vermesini sağlamadı.

Kaynak: AA