Hariri'den, babasının suikast davasına bakan Uluslararası Lübnan Mahkemesi'ne finansal destek çağrısı

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri'ye yönelik suikast davasına bakan uluslararası mahkemenin finansal sorunlarla karşılaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, dost ülkelere gerekli finansal kaynakları bulma çağrısı yaptı.

Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri'ye yönelik suikast davasına bakan uluslararası mahkemenin finansal sorunlarla karşılaşmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, dost ülkelere gerekli finansal kaynakları bulma çağrısı yaptı.

Hariri'nin basın ofisi, Refik Hariri suikastının Birleşmiş Milletlere (BM) devredilmesi üzerine 2006 yılında BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararıyla kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin, finansal sıkıntılar nedeniyle çalışmalarını durdurmakla karşı karşıya kalmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin, Lübnan'ın ekonomik krizle boğuşmasından ötürü kendi payına düşen ödemeleri yapamaması ve uluslararası toplumun da ödemelerde gecikmesi dolayısıyla bazı davaları durdurma kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, bu kararın Refik Hariri suikastı davasıyla ilgili bazı meseleleri de etkileyeceğine dikkat çekildi.

"Adalet treninin, en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde durması üzücü ve bunun mali sebeplerden kaynaklanması acı vericidir." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan devletine üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nden vazgeçmenin "adalet ve insan haklarından vazgeçme" anlamı taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Bu da krizler denizine batan Lübnan gibi bir ülkede siyasi suikastlara cesaret olur ve cezadan kurtulmaya yol açar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lübnan devletinin yanı sıra dost ve kardeş ülkelere, siyasi cinayetlerin önüne geçen Uluslararası Lübnan Mahkemesi için gerekli finansal kaynağı sağlama çağrısı yapıldı.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 2 Haziran'da finansal kaynakların tükenmesi sebebiyle temmuz ayından itibaren faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Mahkeme 3 Haziran'da ise Hariri cinayetinin faili Selim Cemil Ayyaş'ın yargılama sürecinin "mahkemenin yaşadığı finansal kriz sebebiyle" durdurulacağını duyurmuştu.

Refik Hariri suikastı ve Uluslararası Lübnan Mahkemesi

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. BMGK de 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kurulmasına karar vermişti.

Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlayan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki kararını 11 Aralık 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme, Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümünden gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı, 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin, kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.

Lübnan yerel basınındaki haberlere göre, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin bugüne kadar harcadığı miktar 830 milyon dolardan fazla ve bunun yüzde 49'u da Lübnan devleti tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi