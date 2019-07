Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, farklı seçenekler olmasına rağmen siyah-beyazlı takımı seçtiğini belirterek, "Harika ve çok büyük bir kulübe geldim." dedi.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Saalfelden kasabasında kamp yapan siyah-beyazlı ekipte ABD'li futbolcu Boyd, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu ana kadar kendisi için her şeyin olumlu gittiğini aktaran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, "Harika ve çok büyük bir kulübe geldim. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Her şey pozitif gidiyor. Çok iyi bir grup, çok kaliteli oyuncular var. Avusturya'daki koşullar da iyi. Lige iyi bir hazırlık yapabilmek için burada tüm koşullar mevcut." diye konuştu.

Takımda çok iyi karşılandığını vurgulayan Boyd, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Buraya geldiğim ilk günden itibaren Beşiktaş'taki herkes bana kollarını açtı ve beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Buradaki ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten ilk teklif aldığındaki duygularını dile getiren genç futbolcu, "Beşiktaş'tan teklif almak çok heyecan vericiydi. Benim için çok büyük bir fırsattı. Başka seçenekler de vardı ama Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk tek hedef"

Tyler Boyd, Beşiktaş'ta birinci ve tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Kaliteli bir takıma sahip olduklarının altını çizen Boyd, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğun Beşiktaş için her zaman birinci ve tek hedef olduğunu biliyorum. Bu beklentilerin farkındayım. Takım için elimden geleni yapacağım. Kaliteli ve iyi bir kadromuz var. Bu beklentiye de karşılık verebiliriz. Burada yapmamız gereken şey takıma güvenmek. Kendi oyun planınıza ve felsefenize odaklanmak. Tüm oyuncular ve teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz. Bunu yapabileceğimizi de göstereceğiz."

- "Başka oyuncuyla karşılaştırılmak istemiyorum"

Boyd, Medipol Başakşehirli Edin Visca ile tarzlarının benzediği şeklindeki yorumlar üzerine başka futbolcularla karşılaştırılmak istenmediğini söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sisteminde Visca'nın önemli rol aldığının hatırlatılması üzerine Boyd, "Abdullah hoca ile çalıştıkça onun oyun felsefesini ve benden olan beklentilerini öğrenmeye çalışıyorum. Başka bir oyuncu ile karşılaştırılmak istemiyorum. Kendi kalitem ve bir stilim var." şeklinde görüş belirtti.

Kanatlarda görev almayı sevdiğini anlatan ABD'li futbolcu, "Pozisyonla ilgili herhangi bir tercihim yok ama açıkta oynamayı tercih ederim. Teknik direktörümüz nerede görev verirse orada elimden geleni yaparım. Özelliklerim birebirde adam geçmek, asist yapmak ve gol atmak. Bunları yapmak için çalışırım." diye konuştu.

"Quaresma'dan öğrenecek çok şeyim var"

Tyler Boyd, siyah-beyazlı ekibin Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın tecrübelerinden yararlanacağını aktardı.

Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma ile rekabete girecek olması konusunda ise Boyd, "Quaresma ve Lens çok iyi oyuncular. Aynı zamanda çok da iyi insanlar. Çok kısa süredir birlikteyiz ama gerçekten iyi takım arkadaşları. Ricardo benden yaş olarak önde olan bir oyuncu. Ben daha gencim ve kendisinden öğrenecek çok şeyim var. Bu rekabet bence takım için sağlıklı bir rekabet olacak." ifadelerini kullandı.

