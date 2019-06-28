'Harika iş insanı' Berlin takımına 225 milyon Euro yatırdı

LARS Windhorst, 7 yaşında sıvı diş macununu geliştirdi. 12 yaşında ilk bilgisayarını yaptı ve ardından bir şirket kurarak, bilgisayar parçaları üretti. 1995 yılında Başbakan Helmuth Kohl'ün uçağında Asya gezilerine katıldı. Hong Kong'ta şirket kurdu. 2007 yılında özel uçağı Çin'e giderken düştü. Bir pilot öldü. Ama Lars Windhorst kazadan yaralı kurtuldu.

YÜZDE 49.9'UNU SATIN ALDI

Şimdi 42 yaşında olan Lars Windhorst, Berlin'in birinci lig takımı Hertha BSC'ye 225 milyon yatırımla yeniden gündeme geldi. Yatırım firması Tennor Holding olarak Hertha BSC kulübünün hisselerinin yüzde 49.9'unu satın alan Lars Windhorst, "Hedefim gelecekte Almanya'nın en önemli yatırımcısı olmak" dedi.

İSMİMİZİ DÜNYA DUYACAK

Geçen sezonu 11'inci sırada kapatan Hertha BSC, bu paranın yüzde 80'ini yeni oyuncu transferlerine ayıracağını açıkladı. Ayrıca kulübün yeni stadının bu parayla finanse edileceği de belirtildi. Kulübün spor müdürü Michael Preetz ise iddialı konuştu ve Hertha BSC'nin yeni yatırımla uluslararası futbol dünyasında adından söz ettireceğini söyledi.