Harici güç kaynaklarının çevreye olumsuz etkisi azaltılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, harici güç kaynaklarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine yönelik düzenlemeye gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, harici güç kaynaklarının çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine yönelik düzenlemeye gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlemeleriyle uyumlaştırılan tebliğle harici güç kaynaklarının yüksüz durumda tükettiği enerjinin azaltılmasının yanı sıra çalışır durumdaki enerji verimliliğinin de artırılması hedeflendi.

Oyuncak tren setlerinden tıraş makinelerine, tartılardan müzik setlerine, ev sinema sistemlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürünle birlikte kullanılan harici güç kaynaklarını kapsayan tebliğde yapılan değişikliklerle AB iç pazarında 2030 yılına kadar yaklaşık 1,45 milyon ton eş değer karbondioksit salınıma karşılık gelen 4,3 TWh yıllık nihai enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Tebliğin yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları da dikkate alınarak 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Kaynak: AA