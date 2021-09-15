- Harf inkılabının ilk adımı Sinop'ta atıldı 93. yılında da coşkuyla kutlandı

SİNOP - Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1928 tarihinde Sinop'a gelerek harf inkılabının ilk adımını atışının 93. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk'ün bir hamalla yaptığı konuşma piyesle canlandırıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk tören, İskele Meydanı'nda yapıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve protokol Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen tekneyi karşıladı. 93 yıl önce Atatürk'ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler, tekneden inerek protokolü selamladı.

Daha sonra bando eşliğinde valilik önüne geçildi. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Son olarak Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, Atatürk'ün Sinop'a gelişi ve yapmış olduğu harf inkılabı temsili olarak sahnelendi.

Sahnelenen piyeste Atatürk'ün ilk defa Sinop'ta kara tahta önünde harfleri tanıtması ve bir hamala yeni harfleri öğretmesi gösterildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da etkinlikleri takip etti.